'Горели, как жестянки': украинские бойцы под Кременной уничтожили два вражеских танка 'Владимир'

Украинские бойцы возле Кременной Луганской области ликвидировали два российских танка Т-90 "Владимир". Оккупанты на этих машинах пытались штурмовать позиции Житомирских десантников.

Как сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, после метких выстрелов наших бойцов, "два вражеских танка "Владимир" горили, как жестяные банки". Командование показало видео работы украинских защитников.

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"Похоже, россияне до сих пор верят в то, что их армия вторая в мире, и рассказывают о своей сверхсовременной мощной технике. Хотя украинским воинам все равно что перед ними, потому что горят российские "аналогвнеты" так же хорошо, как костер в мае! Вот так войны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ совместно с подразделениями Национальной гвардии Украины только за один день умножили на ноль сразу два вражеских танка Т-90, пытавшихся штурмовать позиции Житомирских десантников под Кременной", – говорится в описании под видео.

Видео дня

В командовании напомнили, что россияне не раз хвастались и снимали пропагандистские сюжеты о "о мощных бронированных машинах". "А в конце концов они вместе с экипажами пошли во благо. Кстати, Т-90 является основным боевым танком российской армии, их еще называют "Владимирами". Поэтому будем уничтожать непрерывную те "владимиры" пока главного российского Владимира не вынесут вперед ногами", — добавили бойцы.

Справка: считается, что россия имеет на вооружении до 450 танков Т-90. Их стоимость составляет от 2,5 до 3,5 млн долларов.

Основной боевой танк Т-90 "Владимир" производится на ОАО "Уралвагонзавод" (Свердловская область России) с середины 80-х годов прошлого века. Его испытания начались в 1989 году. В 1992 году "Уралвагонзавод" приступил к серийному производству бронированных машин Т-90.

Т-90 является усовершенствованным танком Т-72Б, принятым на вооружение в 1993 году. Имя "Владимир" танк получил уже после смерти своего главного конструктора Владимира Ивановича Поткина.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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