Гороскоп подорожей: куди варто відправитися різним знакам зодіаку

Подорожі є найкращим способом не лише відпочити та відволіктися від повсякденних проблем, а й пізнати нові країни, познайомитися з цікавими людьми та зрозуміти краще самих себе. І якщо з вибором, куди ж вирушити, ніяк не вдається впоратися, варто дослухатися порад астрологів.

Куди варто відправитися різним знакам зодіаку

Овен (21 березня — 19 квітня)

Запальний та імпульсивний Овен завжди прагне розсунути межі можливого, коли справа доходить до дослідження нових місць. Таке місце, як Бангкок у Таїланді, можуть пробудити авантюрний дух.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Цей земний знак відомий своєю прихильністю до матеріального і, отже, любить все прекрасне. Телець завжди хотів би побалувати себе по-королівськи і розслабитися, поринувши в особливу атмосферу. Найкращий вибір – Флоренція в Італії або Париж у Франції.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Цей повітряний знак любить досліджувати нові місця та зацікавлений у тому, щоб вийти за рамки. Лондон або Лос-Анджелес – ідеальне місце для Близнюків.

Рак (21 червня — 22 липня)

Цей водний знак часто замикається у собі, але обожнює все загадкове та історичне. Тож найкращий вибір для Раків – Афіни у Греції зі стародавніми руїнами.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цей вогненний знак символізує нестримну самовідданість, веселість та щедрість. Леви люблять вибирати все найкраще, і, отже, чудовим місцем для них буде Париж.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Цей земний знак – перфекціоніст і любить вивчити все до дрібниць, перш ніж приземлитися в пункті призначення. Дівам ідеально підійде Сеул у Південній Кореї.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Шумне місто, таке як Токіо в Японії, яке також має багату історію, точно сподобається Терезам. Воно ідеально поєднує у собі новітні технології.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Таке історичне місто, як Мекнес у Марокко, обов'язково сподобається загадковим Скорпіонам. Вдалині від звичайного шуму і суєти, вони знайдуть те, що давно шукали.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Допитливі, амбітні та пристрасні Стрільці шукають пригод, тому Золотий Берег в Австралії ідеально підходять для них. Сонячне світло, океан та пісок відповідають яскравому настрою цього вогняного знаку. Цей сонячний рай вразить волелюбних Стрільців.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей знак управляється Сатурном і вважається одним із найпрацьовитіших та амбітних. Після року напруженої роботи, коли Козеріг нарешті вирішує взяти відпустку, він хоче, щоб це того вартувало. Отже, історичне та культурно багате місце, таке як Прага в Чехії, є ідеальним місцем для цього знака.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії захоплюються екотуризмом і люблять спонтанність під час відпустки. Отже, Мачу-Пікчу до Перу відмінно підходить для них. Цьому повітряному знаку сподобається робити історичні походи, зупиняючись, щоб помилуватися вражаючими краєвидами.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби люблять спокій і знаходять радість у магії повільної подорожі. Пуерто-Ріко на Карибах – чудове місце для Риб, тому що вони знайдуть втіху в звуках хвиль і люблять гуляти піщаними пляжами.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.