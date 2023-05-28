Гороскоп путешествий: куда стоит отправиться разным знакам зодиака

Путешествия являются лучшим способом не только отдохнуть и отвлечься от повседневных проблем, но и познать новые страны, познакомится с интересными людьми и понять лучше самих себя. И если с выбором, куда же отправиться, никак не получается справиться, стоит прислушаться к советам астрологов.

Куда стоит отправиться разным знакам зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вспыльчивый и импульсивный Овен всегда стремится раздвинуть границы возможного, когда дело доходит до исследования новых мест. Такое место, как Бангкок в Таиланде, могут пробудить авантюрный дух.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Этот земной знак известен своей привязанностью к материальному и, следовательно, любит все прекрасное. Телец всегда хотел бы побаловать себя по-королевски и расслабиться, погрузившись в особую атмосферу. Лучший выбор – Флоренция в Италии или Париж во Франции.

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Близнецы (21 мая — 20 июня)

Этот воздушный знак любит исследовать новые места и заинтересован в том, чтобы выйти за рамки. Лондон или Лос-Анджелес – идеальное место для Близнецов.

Рак (21 июня — 22 июля)

Этот водный знак часто замыкается в себе, но обожает все загадочное и историческое. Так что лучший выбор для Раков – Афины в Греции с древними руинами.

Лев (23 июля — 22 августа)

Этот огненный знак символизирует безудержную самоотверженность, веселье и щедрость. Львы любят выбирать все самое лучшее, и, следовательно, прекрасным местом для них будет Париж.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Этот земной знак перфекционист и любит изучить все до мелочей, прежде чем приземлиться в пункте назначения. Девам идеально подойдет Сеул в Южной Корее.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Шумный город, такой как Токио в Японии, который также имеет богатую историю, точно понравится Весам. Он идеально сочетает в себе новейшие технологии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Такой исторический город, как Мекнес в Марокко, обязательно понравится загадочным Скорпионам. Вдали от обычного шума и суеты, они найдут то, что давно искали.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Любознательные, амбициозные и страстные Стрельцы ищут приключений, поэтому Золотой Берег в Австралии идеально подходят для них. Солнечный свет, океан и песок соответствуют яркому настроению этого огненного знака. Этот солнечный рай поразит свободолюбивых Стрельцов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот знак управляется Сатурном и считается одним из самых трудолюбивых и амбициозных. После года напряженной работы, когда Козерог, наконец, решает взять отпуск, он хочет, чтобы это того стоило. Следовательно, историческое и культурно богатое место, такое как Прага в Чехии является идеальным местом для этого знака.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи увлекаются экотуризмом и любят спонтанность во время отпуска. Следовательно, Мачу-Пикчу в Перу отлично подходит для них. Этому воздушному знаку понравится совершать исторические пешие походы, останавливаясь, чтобы полюбоваться впечатляющими видами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы любят спокойствие и находят радость в магии медленного путешествия. Пуэрто-Рико на Карибах – отличное место для Рыб, так как они найдут утешение в звуках волн и любят гулять по песчаным пляжам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.