Гортензія пишно цвістиме, якщо поряд посадити деякі рослини: поради садівників

Супутня посадка — це коли різні рослини вирощуються разом для взаємної вигоди. Гортензії мають витончений вигляд, що дозволяє легко поєднувати з ними рослини.

Найважливіше, що потрібно враховувати при виборі рослин, це те, чи будуть вони процвітати в тому ж середовищі, що й гортензії. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зазначається, що комбінації для гортензій майже нескінченні. Втім, є кілька, які працюють найкраще.

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Герань багаторічна

Багаторічні герані, мають фіолетовий, рожевий або білий колір і імітують однорічну герань. Герань – це міцна класична садова рослина, яка не вимагає особливого догляду і справді самодостатня після того, як виросла.

Це чудові рослини-компаньйони для гортензій, оскільки вони процвітають в однакових умовах. Їм обом потрібен вологий і дренований, але не надто вологий ґрунт.

Папороті

Папороті є справді гарними доповненнями до гортензії, і вони є одними з найлегших рослин у догляді. Існує багато різних видів папороті.

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Є папороті, які витримують більше сонця, але більшість папоротей люблять глибоку тінь. Папороті є чудовим компаньйоном для гортензій, оскільки вони мають схожі потреби, але також додають іншу текстуру та візерунок до саду.

Азалії

Азалії та гортензії створюють чудове поєднання в саду. Обидві рослини люблять однакові умови вирощування кислого, добре дренований ґрунт з великою кількістю тіні.

Ці рослини також відповідають перевагам блакитної гортензії щодо слабокислого ґрунту. Уникайте рожевих або дозвольте їм посиніти, оскільки вони погано підійдуть для кислотолюбивих азалій.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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