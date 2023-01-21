Гарячий суп щодня: чому не потрібно привчати до цієї звички дітей

Наші бабусі та мама з дитинства казали нам, що суп – необхідна страва, щоб людина відчувала себе бадьорою та здоровою. Але чи це так насправді і чи потрібно їсти суп кожен день, читайте в нашому матеріалі.

Суп - це рідка страва, у складі якої не менше 50% рідини. Суп, борщ, солянка та інші страви дуже швидко полюбилися господаркам і поширилися по всьому світу з появою вогнетривкого посуду.

Вживати “гаряче та рідке" щодня нас навчили у школі ще під час СРСР. Тоді вважалося, що завдяки цьому раціон буде повним та правильним.

У той же час дієтологи стверджують, що потреби вживати суп щодня немає. Крім того, з обережністю коштувати є гаряча страва тим, хто має проблеми із серцево-судинною системою або ШКТ.

Прикладом є показники гастроентерологічних захворювань у тих країнах, де супи взагалі не прийнято. Вони не відрізняються ні чим порівняно із показниками України.

Наш організм добре почувається, отримуючи корисні речовини і достатню кількість рідини з інших продуктів і напоїв.

Чому не варто їсти суп щодня

1. Теплова обробка. Тривале варіння знищує всі корисності в овочах, на які сподівалися мами та бабусі.

Капуста, наприклад, втрачає половину фолієвої кислоти, квасолю та горох — до 40% кальцію, а моркві та шпинату в готовому вигляді бракує третини вітаміну Е. І найсумніше: настільки цінний для нас вітамін С при варінні руйнується на 70%.

2. Увага на атеросклероз. Через постійне вживання супу на стінках судин накопичується холестерин, що може призвести до виникнення атеросклерозу після 40 років. Наваристий бульйон не підходить до антихолістеринової дієти.

3. Надлишок води у організмі. У цьому випадку підвищується навантаження на серце та нирки. Вміст води в супі може становити 60% - додайте до цього чай, каву та соки, які ми п'ємо щодня, часом у необмежених кількостях.

4. Суп на м'ясному бульйоні. Вони вважаються не лише калорійними, а й шкідливими для людей із зайвою вагою. Також, як ми писали вище, такі страви шкодять людині, яка має проблеми із ШКТ.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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