Держдеп США фінансуватиме програму, яка документувала викрадення українських дітей – Reuters

Державний департамент США виділить короткострокове фінансування для ініціативи з документування фактів про викрадених українських дітей. Це рішення ухвалили після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила програму 25 січня.

Представник Держдепу пояснив, що фінансування надається на обмежений час, щоб виконавці Conflict Observatory могли передати важливі дані про дітей відповідним органам. Він підкреслив, що це частина стандартної процедури закриття програм, які були припинені. Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією Reuters, ця ініціатива, що фінансується урядом США та реалізується Лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету, сприяла відстеженню тисяч українських дітей, викрадених Росією.

Рішення про припинення програми, відомої як Ukraine Conflict Observatory, було ухвалене після того, як Трамп розпорядився провести масштабний перегляд для уникнення нецільового використання коштів платників податків на заходи, що не відповідають національним інтересам США.

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