Гості проситимуть ще: неймовірно смачний салат лише з трьох інгредієнтів

Салат з крабовими паличками і яйцями - що робити з яйцями після Великодня

Після Великодня завжди залишаються крашанки. Тому пропонуємо неймовірний салат, для якого саме вони нам і потрібні.

Салат стає схожий на маленький тортик. Він точно сподобається гостям і вони проситимуть ще добавки.

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Необхідні інгредієнти:

крабові палички – 200 г;

твердий сир – 150 г;

яйця – 4 штуки;

часник – 2 зубчики;

майонез – 2.5 ст. лодки.

Спосіб приготування:

Для початку натріть сир на терці, а відварені яйця розділіть на жовтки та білки. Жовтки змішайте з сиром та майонезом, додайте сюди ж зубчик часнику.

Потім окремо натріть білки, а крабові палички розгорніть на пластинки.

Салат потрібно збирати шарами:

Шар 1 – крабові листи змастіть сирно-жовтковою начинкою.

Шар 2 – Накрийте попередній шар знову крабовими паличками та змастіть сирно-жовтковою начинкою.

Можете повторити попередні дії шар за шаром. Білком закрийте верх і боки салату.

Салат має настоятися мінімум 30 хвилин. Смачного!

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Нагадаємо, якщо після святкування Великодня ви використали не всі крашанки й вам вже набридло їсти яйця, можна пустити їх на приготування смачних салатів. І продукти не зіпсуються, і буде чим нагодувати рідних та близьких. UAportal пропонує кращі рецепти салатів, до складу яких додаються варені яйця.

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