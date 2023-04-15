Із хрусткою скоринкою: рецепт картопляної запіканки зі сметаною та грибами

Спробуйте приготувати ароматну картопляну запіканку на вечерю чи обід: страва просто готується, але смак вас не розчарує.

Інгредієнти:

– Картопля – 600 г

– Печериці – 300 г

– Сир твердий – 120 г

– Сметана 15% – 200 г

– Яйця (жовтки) – 2 шт.

– Цибуля ріпчаста – 80 г

– Олія вершкова – 30 г

– Сіль за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

1. Очистіть та наріжте середніми шматочками картоплю. Варіть 15 хвилин.

2. Цибулю наріжте невеликими кубиками, печериці – пластинками. Розтопіть вершкове масло на сковороді та смажте цибулю 4 хвилини. Додайте гриби та смажте до випаровування рідини. Посоліть та додайте перець.

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3. Змішайте сметану та яєчні жовтки, посоліть. Сир натріть на тертці.

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4. Виставте температуру духовки на 180 градусів.

5. Зварену картоплю викладіть рівним шаром у форму для запікання. Додайте перець. Другим шаром викладіть половину грибів з цибулею. Посипте половиною натертого сиру. Знову викладіть шар картоплі та гриби з цибулею. Залийте сумішшю жовтків та сметани. Посипте тертим сиром. Відправте у духовку на 20 хвилин.

Подавайте одразу.

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