С хрустящей корочкой: рецепт картофельной запеканки со сметаной и грибами

Попробуйте приготовить ароматную картофельную запеканку на ужин или обед: блюдо просто готовится, но вкус вас не разочарует.

Ингредиенты:

– Картофель – 600 г

– Шампиньоны – 300 г

– Сыр твердый – 120 г

– Сметана 15% – 200 г

– Яйца (желтки) – 2 шт.

– Лук репчатый – 80 г

– Масло сливочное – 30 г

– Соль по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

1. Очистите и нарежьте картофель средними кусочками. Варите 15 минут.

2. Лук нарежьте небольшими кубиками, шампиньоны – пластинками. Растопите сливочное масло на сковороде и жарьте лук 4 минуты. Добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Посолите и добавьте перец.

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3. Смешайте сметану и яичные желтки, посолите. Сыр натрите на терке.

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4. Выставьте температуру духовки на 180 градусов.

5. Сваренный картофель выложите ровным слоем в форму для запекания. Добавьте перец. Вторым слоем выложите половину грибов с луком. Посыпьте половиной натертого творога. Снова выложите слой картофеля и грибы с луком. Залейте смесью желтков и сметаны. Посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку на 20 минут.

Подавайте сразу.

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