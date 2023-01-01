Державні свята в Україні у 2023 році: чи будуть додаткові вихідні

У 2023 році в Україні відзначатимуть 12 офіційних державних свят. Серед них лише Великдень та Трійця матимуть нові дати, інші десять мають незмінний день святкування.

Втім, у цьому році українцям не варто очікувати тривалих вихідних через воєнний стан, який триває щонайменше до 19 лютого. Він скасовує запровадження додаткових вихідних, пов'язаних з великими святами.

У 2023 році українці матимуть державні свята у наступні дні:

1 січня – Новий рік;

7 січня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

16 квітня – Великдень;

1 травня – День праці;

9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги);

4 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

28 липня – День української державності;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисника і захисниць України;

25 грудня – Різдво Христове;

Зазвичай у разі, коли державне свято припадає на суботу або неділю, наступний понеділок роблять вихідним днем. Втім, ймовірно що найближчим часом ця практика не буде застосовуватися через повномасштабну війну.

Нагадаємо, UAportal також розповів, які вихідні та свята будуть в українців у січні 2023 року.

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