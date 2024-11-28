'Готовий забезпечити мир через силу', - спецпредставник США з питань України

Генерал Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, заявив, що його мета — забезпечення миру через силу.

Про це він написав у соцмережі Х.

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"Для мене велика честь отримати призначення від Дональда Трампа на посаду помічника президента і спеціального посланника з питань України та Росії. Робота з президентом Трампом була великою честю, і я готовий невтомно працювати для досягнення миру через силу, захищаючи інтереси Америки. Я приступаю до цього з повною відданістю та самовіддачею".

Келлог раніше очолював апарат Ради національної безпеки Білого дому у 2017–2021 роках та був радником із питань національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса під час президентства Трампа.

Нагадаємо, Зеленський назвав передумову завершення гарячої фази війни.

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