Готуємо без духовки: смачний маковий пиріг з білим шоколадом (фото)
За відсутності духової шафи побалувати себе смачненьким хочеться усім. Ми пропонуємо вам рецепт пирога, який можна приготувати на пательні.
Зробити його дуже просто. І вам буде чим пригости своїх близьким під час вечірнього чаювання. Своїм рецептом поділилася кулінарка kelbas_v в Instagram.
Для рецепта макового пирогу нам знадобиться:
Для сковороди 24-26 см:
~ 3 яйця
~ 180 г цукру
~ 1 пакетик ванільного цукру (10 г)
~ 0,5 ч л солі
~ 100 мл соняшникової олії
~ 200 мл молока
~ 300 г борошна
~ 2 ст л насіння маку
~ 18 г розпушувача
Як приготувати маковий пиріг в пательні:
Візьміть яйця і вбийте їх з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі до кремового кольору. Коли немає міксера, то можна зробити це вінчиком.
Влийте олію і молоко, перемішайте.
В іншій мисці змішайте борошно, насіння маку та розпушувач.
За декілька раз додайте до суміші сухі інгредієнти.
Перемішайте, тісто готово.
Візьміть сковороду (для рецепта використовувалася пательня 24 см, але можна й 22 см).
Кладемо на дно лист пергаменту у формі кола.
Змащуємо дно та бортики пательні олією.
Виливаємо тісто та трохи трясемо сковороду.
Накриваємо кришкою і ставимо на вогонь, який трохи менше за середній на 25-30 хвилин. Якщо у вас електроплита, то увімкніть 3-3,5.
Як тільки краї пирога стали трохи пропеченими, готуйтесь його перегортати.
Для цього накриваємо його новим пергаментом, зверху кладемо тарілку і перегортаємо пиріг зі сковороди на цю тарілку. Потім знов беремо за край нижнього пергаменту і знову перекладаємо пиріг на сковороду іншим боком.
Накриваємо кришкою та випікаємо ще 25-30 хвилин.
Готовий маковий пиріг прикрашаємо білим шоколадом.
Цей рецепт також підійде для випікання у мультиварці. Смачного!
Раніше UAportal ділився рецептом пирога без випікання з додаванням печериць. Для цього рецепту вам знадобиться лаваш.
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