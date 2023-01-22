Готуємо без духовки: смачний маковий пиріг з білим шоколадом (фото)

За відсутності духової шафи побалувати себе смачненьким хочеться усім. Ми пропонуємо вам рецепт пирога, який можна приготувати на пательні.

Зробити його дуже просто. І вам буде чим пригости своїх близьким під час вечірнього чаювання. Своїм рецептом поділилася кулінарка kelbas_v в Instagram.

Для рецепта макового пирогу нам знадобиться:

Для сковороди 24-26 см:

~ 3 яйця

~ 180 г цукру

~ 1 пакетик ванільного цукру (10 г)

~ 0,5 ч л солі

~ 100 мл соняшникової олії

~ 200 мл молока

~ 300 г борошна

~ 2 ст л насіння маку

~ 18 г розпушувача

Як приготувати маковий пиріг в пательні:

Візьміть яйця і вбийте їх з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі до кремового кольору. Коли немає міксера, то можна зробити це вінчиком.

Влийте олію і молоко, перемішайте.

В іншій мисці змішайте борошно, насіння маку та розпушувач.

За декілька раз додайте до суміші сухі інгредієнти.

Перемішайте, тісто готово.

Візьміть сковороду (для рецепта використовувалася пательня 24 см, але можна й 22 см).

Кладемо на дно лист пергаменту у формі кола.

Змащуємо дно та бортики пательні олією.

Виливаємо тісто та трохи трясемо сковороду.

Накриваємо кришкою і ставимо на вогонь, який трохи менше за середній на 25-30 хвилин. Якщо у вас електроплита, то увімкніть 3-3,5.

Як тільки краї пирога стали трохи пропеченими, готуйтесь його перегортати.

Для цього накриваємо його новим пергаментом, зверху кладемо тарілку і перегортаємо пиріг зі сковороди на цю тарілку. Потім знов беремо за край нижнього пергаменту і знову перекладаємо пиріг на сковороду іншим боком.

Накриваємо кришкою та випікаємо ще 25-30 хвилин.

Готовий маковий пиріг прикрашаємо білим шоколадом.

Цей рецепт також підійде для випікання у мультиварці. Смачного!

Раніше UAportal ділився рецептом пирога без випікання з додаванням печериць. Для цього рецепту вам знадобиться лаваш.

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