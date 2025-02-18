Готуємось до НМТ: які теми варто повторити перед іспитом

Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики завдань національного мультипредметного тесту (НМТ). Визначено структуру тесту, схеми нарахування балів та перелік тем, які охоплюватимуть завдання.

У 2025 році вступники складатимуть НМТ з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та ще одного на вибір. Про це пише Правда.Життя.

Українська мова

Тест міститиме 30 завдань, які охоплюватимуть такі розділи:

Фонетика, графіка, орфоепія, орфографія

Лексикологія, фразеологія

Будова слова, словотвір

Морфологія

Синтаксис

Стилістика

Розвиток мовлення

Через комп’ютерний формат тесту завдань з письмовими відповідями не буде. Типи запитань:

10 – одна правильна відповідь із чотирьох

5 – одна правильна відповідь із п’яти

15 – встановлення відповідності ("логічні пари")

Математика

Тест складатиметься з 22 завдань і включатиме такі теми:

Числа і вирази

Рівняння, нерівності, їхні системи

Функції

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей, статистики

Планіметрія, стереометрія

Типи завдань:

15 – одна правильна відповідь із п’яти

3 – встановлення відповідності

4 – відкрита форма з короткою відповіддю

Дозволено користуватися довідковими матеріалами (формулами з алгебри, геометрії та теорії ймовірностей).

Історія України

Тематика тесту розширена – тепер охоплює період від найдавніших часів до сучасності. Серед основних розділів:

Стародавня історія України

Київська Русь, Галицько-Волинська держава

Українські землі у складі Речі Посполитої, Російської та Австрійської імперій

Національно-визвольна війна XVII ст.

Українська революція, Друга світова війна, незалежність України

Тест міститиме 30 завдань:

20 – одна правильна відповідь із чотирьох

4 – встановлення відповідності

3 – встановлення послідовності

3 – вибір трьох правильних відповідей із семи

Українська література

Завдання охоплюватимуть:

Усну народну творчість

Давню українську літературу

Літературу XVIII–XXI ст.

Формат тесту:

25 – одна правильна відповідь із п’яти

5 – встановлення відповідності

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Біологія

Тестування включатиме 30 завдань за темами:

Будова і функціонування клітин

Спадковість та мінливість

Біорізноманіття

Організм людини

Екологія й еволюція

Типи завдань:

24 – одна правильна відповідь

4 – встановлення відповідності

2 – вибір трьох правильних відповідей

Географія

Основні розділи тесту:

Загальна географія

Географія материків, океанів, України

Населення, світове господарство

Глобальні проблеми людства

Структура тесту:

20 – одна правильна відповідь із чотирьох

4 – коротка відповідь

6 – вибір трьох відповідей із семи

Іноземні мови

Тест включатиме дві частини: "Читання" та "Використання мови". Формат:

5 – одна правильна відповідь із чотирьох

11 – встановлення відповідності

16 – заповнення пропусків

Доступні мови: англійська, німецька, французька, іспанська.

Фізика

Розділи:

Механіка

Молекулярна фізика, термодинаміка

Електродинаміка

Оптика

Квантова фізика

Формат тесту:

12 – одна правильна відповідь

2 – встановлення відповідності

6 – коротка відповідь

Під час тесту дозволено користуватися довідковими матеріалами.

Хімія

Тематика:

Загальна, неорганічна, органічна хімія

Обчислення в хімії

Структура тесту:

22 – одна правильна відповідь

2 – встановлення відповідності

6 – коротка відповідь

Абітурієнти зможуть використовувати періодичну систему елементів та таблиці розчинності.

З детальною програмою НМТ для кожного предмета можна ознайомитися на сайті УЦОЯО.

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