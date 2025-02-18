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Соціум

Готуємось до НМТ: які теми варто повторити перед іспитом

Ціхоцька Марія

Готуємось до НМТ: які теми варто повторити перед іспитом
У 2025 році вступники складатимуть НМТ з чотирьох предметів

Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики завдань національного мультипредметного тесту (НМТ). Визначено структуру тесту, схеми нарахування балів та перелік тем, які охоплюватимуть завдання.

У 2025 році вступники складатимуть НМТ з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та ще одного на вибір. Про це пише Правда.Життя.

Українська мова

Тест міститиме 30 завдань, які охоплюватимуть такі розділи:

  • Фонетика, графіка, орфоепія, орфографія
  • Лексикологія, фразеологія
  • Будова слова, словотвір
  • Морфологія
  • Синтаксис
  • Стилістика
  • Розвиток мовлення

Через комп’ютерний формат тесту завдань з письмовими відповідями не буде. Типи запитань:

  • 10 – одна правильна відповідь із чотирьох
  • 5 – одна правильна відповідь із п’яти
  • 15 – встановлення відповідності ("логічні пари")

Математика

Тест складатиметься з 22 завдань і включатиме такі теми:

  • Числа і вирази
  • Рівняння, нерівності, їхні системи
  • Функції
  • Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей, статистики
  • Планіметрія, стереометрія

Типи завдань:

  • 15 – одна правильна відповідь із п’яти
  • 3 – встановлення відповідності
  • 4 – відкрита форма з короткою відповіддю

Дозволено користуватися довідковими матеріалами (формулами з алгебри, геометрії та теорії ймовірностей).

Історія України

Тематика тесту розширена – тепер охоплює період від найдавніших часів до сучасності. Серед основних розділів:

  • Стародавня історія України
  • Київська Русь, Галицько-Волинська держава
  • Українські землі у складі Речі Посполитої, Російської та Австрійської імперій
  • Національно-визвольна війна XVII ст.
  • Українська революція, Друга світова війна, незалежність України

Тест міститиме 30 завдань:

  • 20 – одна правильна відповідь із чотирьох
  • 4 – встановлення відповідності
  • 3 – встановлення послідовності
  • 3 – вибір трьох правильних відповідей із семи

Українська література

Завдання охоплюватимуть:

  • Усну народну творчість
  • Давню українську літературу
  • Літературу XVIII–XXI ст.

Формат тесту:

  • 25 – одна правильна відповідь із п’яти
  • 5 – встановлення відповідності

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Біологія

Тестування включатиме 30 завдань за темами:

  • Будова і функціонування клітин
  • Спадковість та мінливість
  • Біорізноманіття
  • Організм людини
  • Екологія й еволюція

Типи завдань:

  • 24 – одна правильна відповідь
  • 4 – встановлення відповідності
  • 2 – вибір трьох правильних відповідей

Географія

Основні розділи тесту:

  • Загальна географія
  • Географія материків, океанів, України
  • Населення, світове господарство
  • Глобальні проблеми людства

Структура тесту:

  • 20 – одна правильна відповідь із чотирьох
  • 4 – коротка відповідь
  • 6 – вибір трьох відповідей із семи

Іноземні мови

Тест включатиме дві частини: "Читання" та "Використання мови". Формат:

  • 5 – одна правильна відповідь із чотирьох
  • 11 – встановлення відповідності
  • 16 – заповнення пропусків

Доступні мови: англійська, німецька, французька, іспанська.

Фізика

Розділи:

  • Механіка
  • Молекулярна фізика, термодинаміка
  • Електродинаміка
  • Оптика
  • Квантова фізика

Формат тесту:

  • 12 – одна правильна відповідь
  • 2 – встановлення відповідності
  • 6 – коротка відповідь

Під час тесту дозволено користуватися довідковими матеріалами.

Хімія

Тематика:

  • Загальна, неорганічна, органічна хімія
  • Обчислення в хімії

Структура тесту:

  • 22 – одна правильна відповідь
  • 2 – встановлення відповідності
  • 6 – коротка відповідь

Абітурієнти зможуть використовувати періодичну систему елементів та таблиці розчинності.

З детальною програмою НМТ для кожного предмета можна ознайомитися на сайті УЦОЯО.

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