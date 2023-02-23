Готуємось до весни: як значно збільшити врожай полуниці

Починати садити розсаду можна вже в лютому, адже весна не за горами. А щоб зібрати великий урожай соковитої, смачної та корисної полуниці, слід знати як правильно доглядати за кущами. В цьому допоможуть декілька простих порад від досвідчених городників.

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Мульчування

Якщо кущикам полуниці не вистачає води, то ви не зможете зі.брати багато плодів з одного. Також воду відбирають бур'яни, через які ґрунт може стати пересушеним. Саме тому слід робити мульчування – покриття землі навколо кущів пухким матеріалом, який зберігає вологу.

Спершу слід ретельно розпушити та удобрити ґрунт. В якості мульчу можна використовувати скошену траву або солому, також підійде суміш пухкого торфу з перегноєм або компостом. Проте можна застосувати навіть плівку та картон, головне – щоб вони зберігали вологу.

Ретельний полив

Полуниця любить воду, тому важливо, щоб ґрунт не пересихав. Водночас і забагато води не дасть бажаного результату, тому слід поливати молоді кущі раз на тиждень. Вже під час цвітіння і потім, коли ягоди зріють, поливати слід кожні 5 днів. Поливати полуницю треба коли немає яскравого сонця. На один кущ має піти близько пів літра води.

До того ж вкрай важливо не припиняти полив після збору врожаю, щоб не пересушити землю.

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Як підгодовувати полуницю до посадки

Підгодовування кущів полуниці слід робити не менш ніж 3 рази за сезон:

Навесні – з використанням азотних добрив (сечовина/карбамід) або коров'яку; В період бутонізації – підгодовувати комплексними добривами; Після цвітіння – комплексними мінеральними добривами.

Рослина може витрачати енергію або на плодоношення, або на розмноження, і своєчасне видалення вусиків допоможе зробити їй вибір на користь багатого врожаю. Видаляти вусики та зайве листя потрібно регулярно, навіть після того, як зірвете ягоди з кущів. Листя ховає ягоди від сонця та заважає їм дозрівати. Зрізавши навіть третину листків ви не нашкодите рослині.

А щоб отримати на майбутній рік хороший урожай полуниці, важливо видаляти листя та вусики і тоді, коли готуєте рослину до зими.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет дачників, як підготувати полуницю один раз навесні, щоб потім збирати великі ягоди весь сезон. Полуницю можна виростити просто навіть на підвіконні. Проте врожай залежить від правильного обраного сорту.

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