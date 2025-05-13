Готуйте куртки: де найближчими днями в Україні знову будуть заморозки та випаде сніг

В окремих регіонах України знову очікуються заморозки. Температура на поверхні ґрунту може знижуватися до -3 °C.

Подекуди також можливі снігопади. Про це інформує Укргідрометцентр.

13 та 14 травня вночі в більшості регіонів країни буде сухо, а вдень місцями можливі незначні дощі. У середу, 15 травня, на заході країни пройдуть помірні опади, а в північних і центральних областях прогнозуються слабкі дощі. На решті території – без опадів.

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У найближчі три дні в Україні переважатиме північно-західний вітер, який поступово зміниться на південно-західний. Його швидкість сягатиме 5–12 м/с, а 15 травня у західних і північних регіонах можливі пориви до 15–18 м/с.

У нічний час температура коливатиметься в межах +2…+8 °C. Проте в ніч на 13 травня у західних та Вінницькій областях очікуються заморозки на ґрунті – від 0 до -3 °C. Вдень повітря прогріється до +10…+15 °C, а на півдні та сході країни – до +18 °C.

У високогір'ї Карпат можливий дрібний дощ, а вдень 15 травня – помірні опади з мокрим снігом. Температура вночі близька до 0 °C, удень – +5…+10 °C.

Раніше ми розповідали, скільки триватиме холодна погода в Україні.

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