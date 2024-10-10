Готуйте парасольки: синоптики розповіли, які області України першими відчують інтенсивні дощі на вихідних

Цими вихідними в Україні прогнозуються сильні дощі. Особливо вони будуть бажаними на Дніпропетровщині, де вже тривалий період панує посуха.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха під час брифінгу в Media Center Ukraine. Вона також уточнила, в яких саме регіонах слід очікувати дощі.

В Україні очікуються сильні опади

За словами експертки, починаючи з п'ятниці, 11 жовтня, на територію України прийде новий атмосферний фронт із Заходу. Його рух супроводжуватиметься значними дощами протягом вихідних.

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У суботу дощі покриють майже все Правобережжя, а потім фронт поступово переміститься на Лівобережжя, де також очікуються інтенсивні опади, які рухатимуться з заходу на схід,– зазначила Наталія Птуха.

Синоптикиня також підкреслила, що дощі нарешті зачеплять деякі південні області. Зокрема, опади очікуються в Дніпропетровській області, де вже тривалий час триває посуха і грунт надто пересох.

"Хоч трохи вологи, нарешті, дістанеться й цим регіонам," – повідомила Наталія Птуха.

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