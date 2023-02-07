Готуйтеся до гіршого: названо найбільш ненадійні знаки зодіаку, яким не можна довіряти

Деякі люди настільки мінливі та ненадійні, що на їхню допомогу і не варто розраховувати. Вони спізнюються на важливі зустрічі, гублять документи, забувають обіцянки та постійно потрапляють у різні неприємності.

За словами астрологів, це пов'язано із знаком зодіакального кола. Так, найбільш ненадійними є Овни, Близнюки, Леви та Риби.

Овен (з 21 березня до 20 квітня)

Уродженці цього знаку зодіаку видаються досить доброзичливими та готові підтримати розмову на будь-яку тему. Однак, навіть якщо вони пообіцяли щось зробити, швидше за все, далі за слова справа не піде. Овни швидко перемикаються з одного завдання на інше і забувають про те, що планували зробити ще п'ять хвилин тому. Додає проблем їх неуважність.

Близнюки (з 21 травня до 21 червня)

Близнюки відрізняються "подвійним" характером - вони сьогодні говорять одне, а завтра зовсім інше. Причому щиро ображаються, якщо їм на це вказують. Уродженці цього знаку зодіаку безвідповідальні, і це знає їхнє керівництво: важливих справ їм краще не доручати, нічого не вийде. Та й у побуті уродженці знаку не можуть навести лад, тому й власний одяг для них знайти – іноді ще те завдання.

Лев (з 22 липня по 22 серпня)

Леви готові швидко змінити свою думку, якщо можуть отримати з ситуації певну вигоду. Уродженці знаку прагнуть бути завжди і в усьому першими, вони кидають красиві фрази, щоб сподобатися, але не поспішають виконувати обіцянки. Леви – не ті, на кого можна покластися у будь-якій ситуації. Вони можуть підвести навіть близьких і не відчуватимуть провини.

Риби (з 20 лютого до 20 березня)

Риб вважають ненадійними, оскільки ті постійно приховують справжні емоції за маскою. Вони можуть усміхатися і при цьому будувати підлі плани. Уродженці знаку не виконуватимуть обіцянок, якщо не отримають жодної вигоди. До того ж вони самі постійно шукають "жилетку" – їм потрібна людина, якій можна нескінченно розповідати про свої проблеми, але вони самі надавати іншим допомогу не готові.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.