Готовьтесь к худшему: названы самые ненадежные знаки зодиака, которым нельзя доверять

Некоторые люди настолько переменчивы и ненадежны, что на их помощь и не стоит рассчитывать. Они опаздывают на важные встречи, теряют документы, забывают обещания и постоянно попадают в разные неприятности.

По словам астрологов, это связано со знаком зодиакального круга. Так, самыми ненадежными являются Овны, Близнецы, Львы и Рыбы.

Овен (с 21 марта по 20 апреля)

Уроженцы этого знака зодиака кажутся достаточно дружелюбными и готовы поддержать разговор на любую тему. Однако, даже если они пообещали что-то сделать, скорее всего, дальше слов дело не пойдет. Овны быстро переключаются из одной задачи на другую и забывают о том, что планировали сделать еще пять минут назад. Добавляет проблем и их невнимательность.

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Близнецы (с 21 мая по 21 июня)

Близнецы отличаются "двойственным" характером – они сегодня говорят одно, а завтра совсем другое. Причем искренне обижаются, если им указывают на это. Уроженцы этого знака зодиака безответственны, и это знает их руководство: важных дел им лучше не поручать, ничего не получится. Да и в быту уроженцы знака не могут навести порядок, поэтому и собственную одежду для них найти – иногда еще та задача.

Лев (с 22 июля по 22 августа)

Львы готовы быстро изменить свое мнение, если могут извлечь из ситуации некую выгоду. Уроженцы знака стремятся быть всегда и во всем первыми, они бросают красивые фразы, чтобы понравиться, но вовсе не торопятся выполнять обещания. Львы – не те, на кого можно положиться в любой ситуации. Они могут подвести даже близких и не будут чувствовать вины.

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)

Рыб считают ненадежными, поскольку те постоянно скрывают свои настоящие эмоции за маской. Они могут улыбаться и при этом строить подлые планы. Уроженцы знака не будут выполнять обещаний, если не получат никакой выгоды. К тому же они сами постоянно ищут "жилетку" – им нужен человек, которому можно бесконечно рассказывать о своих проблемах, но сами они оказывать другим помощь не готовы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.