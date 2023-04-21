Град був розміром з тенісний м'яч: торнадо-монстри накрили штат Оклахома в США (відео)

Щонайменше 3 людини загинули внаслідок торнадо та сильних штормів, що пронеслися центральною частиною США. У деяких містах Америки випав град розміром з тенісний м'яч.

Як повідомляє DailyMail, через сильні шторми з торнадо в Оклахомі тисячі людей залишилися без світла, потужний вітер виривав дерева з корінням та руйнував будинки, автівки зносило у повітря та розкидало дорогами.

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"Безперечно, є десятки різних травм, від незначних до смертельних", — прокоментував наслідки негоди заступник шерифа Скотт Гіббонс з округу Макклейн.

Тим часом згідно з даними Центру прогнозування штормів Національної метеорологічної служби, у США негода може повторитися, метеорологи попередили про ймовірність нових торнадо.

До початку негоди Національна служба погоди США оголосила попередження про торнадо та сильні грози в Оклахомі, Канзасі та Айові. Людей закликали шукати укриття.

Наразі оголошено надзвичайний стан у п'яти округах: Клівленді, Лінкольні, Макклейні, Оклахомі та в окрузі Поттаватомі.

Нагадаємо, у березні потужний торнадо зрівняв з землею місто у штаті Міссісіпі.

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