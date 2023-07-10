Громадянам з ТОТ та біженцям пояснили, як отримати українську пенсію

Серед українських біженців чимало пенсіонерів, які турбуються про отримання виплат після переїзду. Зокрема, якщо громадянам довелося виїхати за кордон.

Для таких пенсіонерів кошти переказуватимуть на поточні рахунки, відкриті в українських банках. Однак є умова, повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що пенсіонерам, які виїхали за кордон, потрібно до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію. Для цього не обов'язково приїздити в Україну, процедуру можна пройти віддалено:

за допомогою електронного сервісу "Дія.Підпис" в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

засвідчивши місце проживання посадовцем консульства.

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Своєю чергою пенсіонери. які залишилися на тимчасово окупованих територіях або змогли виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію, зможуть отримувати виплати лише за однієї умови. У них не має бути оформлена російська пенсія.

Відновлення і виплата пенсій проводитимуться на підставі заяви. Заявник має повідомити про неотримання пенсії від рф.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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