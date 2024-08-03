Громадяни України можуть отримати стипендію в Оксфорді: подробиці

В умовах війни все більше українців обирають навчання за кордоном та участь у міжнародних стипендіальних програмах. Одна з таких можливостей - стипендія Родса в Оксфордському університеті, яка відкриває двері талановитій молоді з усього світу. Про це пише 24 tv.ua.

Стипендіальна програма покриває вступні внески та забезпечує щомісячну виплату в розмірі 1 591 фунт стерлінгів (19 092 фунтів на рік). Додатково надається квиток на переліт.

Для українських кандидатів встановлено такі критерії:

Вікові обмеження:

- Студенти: 18-23 роки

- Випускники: до 27 років на 1 жовтня 2024 року

Академічні досягнення:

- Диплом з відзнакою першого класу або еквівалент

- Середній бал не нижче 3,70

Мовна компетенція:

- Підтверджений рівень володіння англійською мовою

Перевірка мовних навичок здійснюється через тестування. За певних умов можливе звільнення від мовного іспиту.

Детальну інформацію про програму можна знайти на офіційному сайті університету. Ця стипендія - чудова нагода для українських студентів отримати престижну освіту та розширити свої горизонти в одному з найкращих університетів світу.

Детальніше про навчання за посиланням.’

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