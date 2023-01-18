Громадянство чи новий статус: Ірландія розглядає нові умови для українських біженців

Влада Ірландії переглядає умови для перебування українських біженців. Чиновники вже починають розмірковувати над тим, як допомогти українцям залишитися в країні.

Про це пише видання The Irish Times. Зазначається, що багато хто з українців може захотіти залишитися в країні.

За словами міністра з питань інтеграції Ірландії Джо О'Брайєна, шлях для отримання посвідки на проживання в країні повинен бути відкритий.

"Міністерство юстиції розглядає варіанти надання українцям статусу на строк до п'яти років, після чого вони можуть подати заяву на набуття громадянства. Я очікую, що нам потрібно відкрити шлях до цього, просто з метою інтеграції", – повідомив він.

Наразі українські біженці в Ірландії мають право на тимчасовий захист та на роботу у рамках директиви ЄС. Цей статус продовжили до кінця березня 2024 року.

Деякі українці, за словами чиновника, можуть залишитися в країні.

"Будуть діти, які проведуть свої роки у школі тут, вони почнуть бачити тут дім, і сім'ї почнуть бачити тут дім. Хоча серця багатьох українців залишаються в їхній рідній країні, зрештою відгук, який люди відчують у громадах по всій Ірландії, означатиме, що ми побачимо, як значна частина українців вирішить, що тут краще місце для них", – сказав міністр.

Крім того, влада вже зараз повинна потурбуватися про нові місця для розселення таких людей.

"Кожен округ у штаті повинен буде розмістити модульні будинки на рівні, набагато більшому за ті 700 об'єктів, які заплановані на даний час на національному рівні", – зазначив він.

Державі доведеться придбати багато об'єктів нерухомості, щоб у найближчі місяці розмістити людей, які шукають захисту, та зменшити залежність їхнього розміщення готелів.

Нагадаємо, раніше UAportal підрахував, в яких країнах найбільше виплати для українських біженців. Ірландія входить в список цих країн.

Раніше для деяких категорій біженців в Ірландії змінили умови перебування. Тепер українцям доведеться доплачувати за харчування.

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