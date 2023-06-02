'Грьобаний Patriot забрати на захід України', – киянка обурилась роботою ЗРК, бо не може виспатись

Останніми днями Київ особливо потерпає від ворожих атак "Шахедами" та ракетами. Мешканка Києва обурилась, що не може виспатись через роботу ППО, зокрема вона звинуватила ЗРК Patriot, який стоїть на захисті столичного неба. Вона зняла відео про це та виклала у мережу.

У ньому жінка запропонувала перевезти Patriot "на тиждень" з Києва, щоб вона "змогла виспатись". При цьому уточнила, що розмістити ЗРК варто на заході України, адже там "вже дуже розслабились".

Читайте також: У Києві влаштували стрілянину і поранили поліцейського: всі деталі нічної події

"Мене мучить одне питання. А можна цей грь*баний Patriot забрати на тиждень на західну Україну. Нічого особистого, хай не сплять трошки вони, якось розслаблено вони почуваються там, а ми поспимо, – заявила жінка.

Закінчила вона своє відеозвернення сподіванням, що після цих слів її не викличуть в СБУ.

"Сподіваюся, що за таке наша доблесна країна в СБУ не викликає, бо маразму і так вистачає", – підсумувала мешканка столиці.

Нагадаємо, відомий тренер влаштував стрілянину в Одесі: вбив дружину та її коханця.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!