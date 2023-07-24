'Гримуча суміш', якої бур'яни бояться як вогню

Якщо ви шукаєте простий і ефективний спосіб позбутися бур'янів на своїй ділянці, то цей лайфхак для вас. Пропонуємо вам рецепт домашньої "гримучої суміші", яка легко і швидко очистить ваш сад від бур'янів.

Досвідчені городники радять використовувати оцет та горілку.

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Для приготування суміші вам знадобляться:

9% оцет;

лимонна кислота;

горілка;

миючий засіб;

вода.

Оцет і лимонну кислоту потрібно взяти по 2 столові ложки. Їх треба влити у 50 мл горілки та додати три склянки води. Ретельно розмішайте, залийте рідину у розпилювач та обробіть ділянки, що заросли травою чи бур'яном.

Суміш діє дуже швидко. Через кілька годин після обробки бур'яни почнуть чорніти й відмирати. Через добу вони повністю зникнуть.

Ця суміш абсолютно безпечна для рослин, тому її можна використовувати в будь-якому саду. Вона також не містить шкідливих речовин, тому її можна використовувати для обробки дитячих ігрових майданчиків.

Спробуйте цей "рецепт" і ви побачите, як швидко і легко можна позбутися бур'янів на своїй ділянці.

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