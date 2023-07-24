"Гремящая смесь", которой сорняки боятся как огня
Если вы ищете простой и эффективный способ избавиться от сорняков на своем участке, то этот лайфхак для вас. Предлагаем вам рецепт домашней "гремучей смеси", которая легко и быстро очистит ваш сад от сорняков.
Опытные огородники советуют использовать водку и уксус.
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Для приготовления смеси вам понадобятся:
- 9% уксус;
- лимонная кислота;
- водка;
- моющее средство;
- вода.
Уксус и лимонную кислоту нужно взять по 2 столовых ложки. Их нужно влить в 50 мл водки и добавить три стакана воды. Тщательно размешайте, залейте жидкость в распылитель и обработайте участки, заросшие травой или сорной травой.
Смесь действует очень быстро. Через несколько часов после обработки сорняки начнут чернеть и отмирать. Через сутки они полностью исчезнут.
Эта смесь абсолютно безопасна для растений, потому ее можно использовать в любом саду. Она также не содержит вредных веществ, поэтому можно использовать для обработки детских игровых площадок.
Попробуйте этот "рецепт" и вы увидите, как быстро и легко можно избавиться от сорняков на своем участке.
Предлагаем узнать, какие растения "убивают" сорняки.
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