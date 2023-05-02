Брудніші за сидіння унітазів: чому треба щоразу мити руки після використання смартфонів

Смартфони стали невіднятною частиною нашого життя. Ми носимо їх беремо їх до себе у ліжко, кладемо на стіл під час сніданків, обідів чи вечер. Однак навіть не підозрюємо, що після телефону руки треба мити так само як після відвідування туалету.

Як пише видання The Conversation, окрім того, що телефони шкодять нам через відволікання на них, коли ми знаходимося за кермом, чи переходимо дорогу, ми ще й можемо підхопити від гаджетів мікроби, бактерії чи віруси.

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Вчені підрахували, що люди торкаються свого телефону сотні, якщо не тисячі разів на день. Після того, як телефон побував у руках, майже ніхто не йде їх мити.

"Але враховуючи те, наскільки огидними та зараженими можуть бути телефони, можливо, настав час більше подумати про гігієну мобільних телефонів… Ряд досліджень, проведених щодо мікробіологічної колонізації мобільних телефонів, показує, що вони можуть бути заражені різними видами потенційно патогенних бактерій. До них відносяться: кишкова паличка, що викликає діарею та інфікуючий шкіру стафілокок, а також актинобактерії, які можуть спричинити туберкульоз і дифтерію, цитробактерії, які можуть призвести до хворобливих інфекцій сечовивідних шляхів", – пише видання.

На телефонах дослідники знаходили й Enterococcus, який викликає менінгіт, Klebsiella, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas і Streptococcus – всі вони можуть мати однаково негативний вплив на людей.

Дослідження виявили, що багато збудників на телефонах часто стійкі до антибіотиків, тобто їх не можна лікувати звичайними ліками. Це викликає занепокоєння, оскільки ці бактерії можуть викликати інфекції шкіри, кишечника та дихальних шляхів.

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Вчені з'ясували, що навіть якщо ви очищаєте свій телефон антибактеріальними серветками або спиртом, мікроорганізми все одно можуть повторно колонізувати його, а це означає, що дезінфекція має бути регулярним процесом.

Зокрема, телефони містять пластик, можуть зберігати та передавати віруси – це і COVID-19, ротавірус, грип і норовірус, кишкові інфекції.

Фахівці зауважують, що людям потрібно почати регулярно чистити телефон. Так, Федеральна комісія зі зв’язку США фактично рекомендує щоденну санітарну обробку вашого телефону та інших пристроїв.

Наприклад, використовуйте спиртовмісні серветки або спреї. Вони повинні містити не менше 70% спирту для дезінфекції корпусів телефонів і сенсорних екранів, і по можливості це потрібно робити щодня.

Однак не розпилюйте дезінфікуючі засоби безпосередньо на телефон і тримайте рідини подалі від точок підключення та інших отворів телефону. Категорично уникайте використання відбілювачів або абразивних засобів для чищення. І після "прибирання" ретельно вимийте руки.

Є й інші речі, які ви можете зробити, щоб ваш телефон не став джерелом вірусів. Не діліться своїм телефоном з іншими, якщо у вас є будь-яка інфекція або ви не продезінфікували його. Якщо дітям дозволено гратися з вашим телефоном, продезінфікуйте його якомога швидше.

І візьміть за звичку відкладати телефон, коли він не використовується, а потім дезінфікувати або мити руки. Ви також можете інколи дезінфікувати зарядний пристрій телефону.

Раніше вчені попередили, що хмари можуть переносити небезпечні бактерії, стійкі до ліків.

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