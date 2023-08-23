ГУР виманило російського пілота разом з гелікоптером Мі-8: деталі спецоперації (фото)

23 серпня стало відомо, що в Україні приземлився російський гелікоптер Мі-8. З'ясувалися нові деталі цієї події.

Як повідомляє видання "Українська правда", Головне управління розвідки Міноборони України вдало провело спецоперацію, яка тривала більш як пів року. У ході неї ГУР виманило на територію України пілота російського гвинтокрила Мі-8 АМТШ разом з екіпажем.

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"Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі-8 приземлився у Харківській області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двох членів екіпажу довелося ліквідувати. А сам пілот, що пішов на співпрацю з ГУР, наразі знаходиться в Україні разом із сім'єю – його родину завчасно вивезли з території росії

Видання пише, що Мі-8 разом із деталями до літаків-винищувачів вже у Києві.

Представник ГУР Андрій Юсов в етері телемарафону прокоментував цю інформацію наступним чином: "Офіційна інформація буде, попередньо – так, така інформація є, трошки треба почекати, ведеться робота з екіпажем в тому числі. Все гаразд, новини будуть".

Нагадаємо, 23 серпня вночі Москву атакували безпілотники. Є влучання в комплекс "Москва-Сіті".

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