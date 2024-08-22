HIMARS накрив військовий полігон на Запоріжжі, де тренувалися штурмовики росіян: є двохсоті та знищена техніка (фото)

Підрозділ аеророзвідки Luftwaffe 422 окремого батальйону безпілотних систем 129 окремої бригади територіальної оборони (ОБрТрО) розніс військовий полігон у Запорізькій області, де тренувалися російські штурмовики.

Про це стало відомо з допису керівника підрозділу аеророзвідки "Люфтваффе" 129-ї окремої бригади ТрО Миколи Колесника у Фейсбуці. У ворога є загиблі та поранені, також знищена автомобільна техніка.

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"Екіпажем 422 Luftwaffe було виявлено ще один полігон росіян, на якому тренувалися їхні штурмові групи, вчасно надані координати, відеосупровід і фіксація ураження засобами старшого начальника ОТУ Запоріжжя. Летальні та санітарні втрати противника, знищено автомобільну техніку", – повідомив Микола Колесник.

Знищений полігон окупантів. Джерело: facebook.com/NikolayKolesnyk Знищений полігон окупантів. Джерело: facebook.com/NikolayKolesnyk

Він додав, що цю спецоперацію було присвячено пам'яті полеглого українського захисника Яна Виговського з Кривого Рону. Він загинув у боях 19 серпня на території Курської області рф.

"Це за тебе, Ян. Спочивай з миром, друже, там ще зараз ударні ARMAGEDRON додадуть!", – написав Колесник.

Виговський служив у лавах 129-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ головним сержантом.

Ян Виговський. Джерело: facebook.com Ян Виговський. Джерело: facebook.com

Приєднався до війська у перші дні великої війни. Пройшов з боями Херсонську та Запорізьку області. Воював під Авдіївкою на Донеччині. По собі Ян залишив чотирьох неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, на початку серпня GMLRS та ATACMS накрили полігон окупантів з технікою на Запорізькому напрямку.

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