Хліб та селітра: топ-3 найкращі добрива для півоній, щоб цвіли пишно

Півонії настільки красиві, що їх прозвали царями квітів. Вони доволі вибагливі у догляді, але щедро платять вам неймовірним цвітінням.

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Чим підгодовувати півонії

Аміачна селітра

Візьміть одну столову ложку селітри та 5 літрів води. Зробіть розчин та поливайте ним корені півоній. Пропорції передбачені для одного куща квітів.

Азотно-калійні добрива

Візьміть 10-15 г азоту та 10-20 г калію на кущ. Обробити ще раз у період утворення бутонів.

Хлібна підгодівля

Залийте хліб водою та дочекайтесь набухання. Додайте десятикратну кількість води та поливайте отриманим розчином кущі півоній. Хліб, який залишився закопайте в землю біля куща.

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