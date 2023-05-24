Хлеб и селитра: топ-3 лучшие удобрения для пионов, чтобы цвели пышно

Пионы настолько красивы, что их прозвали царями цветов. Они достаточно прихотливы в уходе, но щедро платят вам невероятным цветением.

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Чем подкармливать пионы

Аммиачная селитра

Возьмите столовую ложку селитры и 5 литров воды. Сделайте раствор и поливайте им корни пионов. Пропорции предназначены для одного куста цветов.

Азотно-калийные удобрения

Возьмите 10–15 г азота и 10–20 г калия на куст. Обработать еще раз в период образования бутонов.

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Хлебная подкормка

Залейте хлеб водой и дождитесь набухания. Добавьте десятикратное количество воды и поливайте полученным раствором кусты пионов. Оставшийся хлеб закопайте в землю у куста.

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