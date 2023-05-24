Хлеб и селитра: топ-3 лучшие удобрения для пионов, чтобы цвели пышно
Пионы настолько красивы, что их прозвали царями цветов. Они достаточно прихотливы в уходе, но щедро платят вам невероятным цветением.
Читайте также: Мгновенно пойдут в рост: как приготовить суперсредство для подкормки огурцов из воды, дрожей и сахара
Чем подкармливать пионы
Аммиачная селитра
Возьмите столовую ложку селитры и 5 литров воды. Сделайте раствор и поливайте им корни пионов. Пропорции предназначены для одного куста цветов.
Азотно-калийные удобрения
Возьмите 10–15 г азота и 10–20 г калия на куст. Обработать еще раз в период образования бутонов.
Хлебная подкормка
Залейте хлеб водой и дождитесь набухания. Добавьте десятикратное количество воды и поливайте полученным раствором кусты пионов. Оставшийся хлеб закопайте в землю у куста.
Напомним, мы уже писали, как применять йод для подкормки растений.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !