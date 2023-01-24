'Бавовна завітала' в російську казарму у Маріуполі, де перебувало понад 200 окупантів – Андрющенко

24 січня під вечір українські бійці в Маріуполі у Кальміуському районі підірвали російську казарму, у якій перебувало понад 200 окупантів. Точні втрати ворога поки неможливо встановити.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, цю казарму напередодні позначили члени групи Маріупольського Спротиву. І вже сьогодні по ній прилетіло.

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23 січня Андрющенко публікував фото стіни казарми, в якій розмістилися російські окупанти. За його словами, на цій стіні "маріупольці нагадали, кого насправді чекає та кому вірить український Маріуполь" – на ній було написано "Слава ЗСУ".

Андрющенко стверджує, що у цій казармі базувалися "200+ окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кадирівців".

Він повідомив, що наразі "місце свята бавовни щільно закрито військовими окупантами": "Все в диму, купа скорих та мчс".

Радник мера Маріуполя каже, що встановити кількість втрат ворога поки не є можливим, "але що вони є, та не маленькі – поза всяких сумнівів".

Також Андрющенко уточнив, що зранку десь о 10 годині 24 січня під обстріл потрапила будівля, яка була поруч біля цієї казарми.

"Це другий прильот в цю територію за день. Зранку був невеликий "недоліт" метрів на 150 в бік Кальміуського відділу поліції", – додав він.

Нагадаємо, генерал зі США Бен Годжес також спрогнозував, коли Збройні сили Україну можуть деокупувати Маріуполь та Мелітополь. За його словами, це станеться вже до січня 2023 року. Після звільнення цих територій ЗСУ займуть тимчасово окупований півострів Крим.

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