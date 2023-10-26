Хмільний та солодкий: рецепт коктейлю "Поцілунок Дракули" на Геловін
Хмільний та солодкий: рецепт коктейлю 'Поцілунок Дракули' на Геловін
Цей коктейль за рецептом від Shuba ідеально підійде до вечірки на честь Геловіну. Він має приємний легкий смак та володіє хмільним ефектом.
Інгредієнти:
Гренадин – 15 мл
Горілка – 30 мл
Кола – 150 мл
Коктейльна вишня – 1 шт.
Лід, кубики – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Гренадин налийте у хайбол.
2. Додайте лід та налийте горілку.
3. Додайте коли.
4. Прикрасьте вишнею для коктейлів.
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