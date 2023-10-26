Хмільний та солодкий: рецепт коктейлю 'Поцілунок Дракули' на Геловін

Цей коктейль за рецептом від Shuba ідеально підійде до вечірки на честь Геловіну. Він має приємний легкий смак та володіє хмільним ефектом.

Інгредієнти:

Гренадин – 15 мл

Горілка – 30 мл

Кола – 150 мл

Коктейльна вишня – 1 шт.

Лід, кубики – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Гренадин налийте у хайбол.

2. Додайте лід та налийте горілку.

3. Додайте коли.

4. Прикрасьте вишнею для коктейлів.

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