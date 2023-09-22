Холодноярівці двома FPV-дронами мінуснули бойову машину російської піхоти (відео)

На Бахмутському напрямку 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" двома FPV-безпілотниками знищила бойову машину піхоти окупантів.

Відео роботи бійців 93 ОМБр Холодний Яр опублікував у своєму Телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Він зауважив, що бойову техніку окупантів уразили двома FPV-коптерами від Армії дронів.

"Бійці мінуснули бойову машину піхоти двома FPV-коптерами від Армії дронів. Це — результат роботи операторів з підрозділу Signum 93 ОМБр Холодний Яр. Продовжуємо забезпечувати безпілотниками військових по всій лінії фронту та допомагати виробникам БПЛА з масштабуванням. Українських дронів буде більше", – додав він.

Нагадаємо, артилерійський розрахунок 206-ОАБР на полі бою знищив високоточним снарядом замасковану 152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б" окупантів на південному напрямку.

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