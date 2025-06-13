Холодний фронт наступає: які області України першими зустрінуть штормовий вітер і зливи

У четвер, 13 червня, перед вихідними, в Україні очікується погіршення погодних умов. Прогнозують зниження температури, потужний вітер і дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. "У столиці, наприклад, буде мокро й вітряно – обіцяють дощ, сильний північно-західний вітер із поривами до 15–20 м/с та прохолоду: лише +16...+18 градусів", – зазначила вона.

У більшості регіонів вночі стовпчики термометрів опустяться до +8...+14, а вдень температура коливатиметься в межах +15...+19 градусів.

"Майже холоднеча, хоча на півдні та південному сході буде трохи тепліше – що цілком очікувано", – додала Діденко.

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Згідно з прогнозом синоптикині, по всій території України очікується сильний вітер, подекуди – зі штормовими поривами до 15–20 м/с.

"За такої швидкості вітер здатен значно знизити відчутну температуру тіла", – зауважила експертка.

Дощі передбачаються в північних, центральних регіонах і на Харківщині. В інших областях значних опадів не прогнозується.

Коли повернеться тепло?

За інформацією синоптиків, найближчі дні минуть без спеки – через надходження прохолодного повітря з регіону Скандинавії та Балтії.

Потепління очікується з початку наступного тижня: з 17 по 20 червня в Україні прогнозується комфортна, переважно сонячна погода.

Раніше ми розповідали, яка погода чекає Україну до середини червня.

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