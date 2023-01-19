'Гарний знак': в мережі захопились подвійною веселкою на Водохреще у Києві (фото)

Зранку 19 січня у Києві помітили подвійну веселку. Користувачі соцмереж поділилися фото та відео незвичного природного явища у соцмережах.

Фахівці зазначають, що веселок взимку не буває, а утворюється гало. Проте сьогоднішні фото довели, що і в січні можна побачити це природнє явище.

До речі, ще у давнину наші пращури вважали, що побачити веселку серед зими – це дуже добрий знак. Вважалося, що у разі, якщо у небі з'явилася веселка у повну дугу, то це до великої удачі.

За народними прикметами, якщо веселка з'явилася зранку, то погода буде похмурою, якщо увечері – завтра буде сонячний день.

Побачити зимову веселку означало значні позитивні зміни та везіння. А ще вважалося, що при появі веселки взимку треба загадувати бажання й воно має збутися.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій у Фейсбуці відреагував на сьогоднішню появу веселки словами: "Веселка над українською Лаврою – знак Божого благословення у свято Богоявлення".

Користувачі соцмереж коментують це явище, як хороший знак, що може віщувати перемогу.

Читайте, чому вчені вважають, що веселки з'являтимуться частіше.

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