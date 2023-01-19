'Хороший знак': в сети восхитились двойной радугой на Крещение в Киеве (фото)

Утром 19 января в Киеве была замечена двойная радуга. Пользователи соцсетей поделились фото и видео необычного явления в соцсетях.

Специалисты отмечают, что радуг зимой не бывает, а образуется гало. Однако сегодняшние фото доказали, что и в январе можно увидеть это природное явление.

Кстати, еще в старину наши предки считали, что увидеть радугу среди зимы – это очень хороший знак. Считалось, что в случае, если в небе появилась радуга в полную дугу, это к большой удачи.

Видео дня

По народным приметам, если радуга появилась утром, погода будет пасмурной, если вечером - завтра будет солнечный день.

Увидеть зимнюю радугу означало значительные положительные изменения и везения. А еще считалось, что при появлении радуги зимой нужно загадывать желание и оно должно сбыться.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий в Фейсбуке отреагировал на сегодняшнее появление радуги словами: "Радуга над украинской Лаврой – знак Божьего благословения в праздник Богоявления".

Пользователи соцсетей комментируют это явление как хороший знак, который может предвещать победу.

Читайте, почему ученые считают, что радуги будут появляться чаще.

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