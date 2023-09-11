Хотіла евтаназію: у Бельгії лікарі умертвили хвору жінку подушкою

Бельгійські ЗМІ повідомили про обставини евтаназії 36-річної жінки, що страждала на рак. Невиліковно хвору жінку медики просто задушили подушкою після того, як дали їй недостатньо смертельних ліків.

Зазначається, що інцидент стався у місті Упеї на сході Бельгії. 36-річна жінка вирішила пройти через евтаназію після того, як отримала від медиків смертельний діагноз.

Коли стан бельгійки став критичним, жінка вирішила зробити запит на законну в цій країні процедуру позбавлення життя за допомогою смертельної ін'єкції.

Читайте також: Чоловік з ножем увірвався в дитсадок у Китаї та вбив шістьох людей

Процедура проходила в її ж будинку, причому чоловік і дочка не захотіли стати свідками смерті близької людини, тому пішли з дому.

Пацієнта супроводжували лише медики — лікар та дві медсестри. Одразу процедура не вдалася – жінка отримала недостатню кількість смертоносних препаратів і фахівці вирішили вбити її, задушивши подушкою.

Лікарі хотіли приховати цей факт, проте родич однієї з медсестер, дізнавшись про подробиці, повідомив у прокуратуру. Потім судмедексперт підтвердив наявність на тілі жінки слідів задушення. Наразі сім'я жінка подала проти лікарів цивільний позов.

Нагадаємо, в Австралії помилували жінку, яка пробула двадцять років у в'язниці під звинуваченням у вбивстві своїх чотирьох маленьких дітей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!