'Хочемо бачити закінчення війни': в ООН прокоментували триденне 'перемирʼя' Путіна

У відповідь на чергову заяву російського президента Володимира Путіна щодо можливого "перемир’я" речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Організація Об’єднаних Націй виступає за завершення війни Росії проти України згідно з нормами міжнародного права та статутом ООН.

"Наша позиція залишається незмінною: ми прагнемо завершення війни... Це має бути принциповий, послідовний процес, що ґрунтується на Статуті ООН, міжнародному праві та відповідних резолюціях", — наголосив речник. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на заяву Дюжарріка.

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Він підкреслив, що мирне врегулювання має передбачати повну повагу до суверенітету й територіальної цілісності України. Водночас в ООН вітають будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни, якщо вони відповідають вищезазначеним принципам.

На запитання щодо визнаної участі військових КНДР у бойових діях на боці Росії Дюжаррік відповів стисло:

"Будь-яка інтернаціоналізація конфлікту — це рух у хибному напрямку".

Нагадаємо, Кім Чен Ин підтвердив участь військових КНДР у війні в Україні.

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