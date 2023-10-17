Господині назвали 5 речей, які категорично не можна прати в машинці

Навіть при наявності технологій, які спрощують наше життя, залишаються речі, які не піддаються пранню в пральній машині. Вони вимагають особливого ручного догляду або хімчистки.

Про це пише Радіотрек.

Купальники

Ці речі краще полоскати у воді та уникати їхнього прання в барабані пральної машини, щоб не спричинити деформацію. В іншому випадку, купальник втратить свій зовнішній вигляд.

Краватки

Часто аксесуари цього типу виготовлені з делікатних матеріалів, які не рекомендується прати.

Головні убори з козирком

Навіть якщо козирок здається міцним, під час обертання барабана або віджиму його легко можна пошкодити. Тому головні убори краще прати вручну без віджимання і просто дати їм підсохнути.

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Вовна, вельвет або кашемір

Одяг з цих матеріалів не піддається навіть делікатному пранню в пральній машині.

Якщо вам потрібно випрати такі речі, найкраще робити це вручну або віддавати їх до хімчистки, щоб уникнути випадкових пошкоджень. Одяг із натуральної шкіри також вимагає особливого догляду, і не рекомендується прання в машині, щоб уникнути утворення пошкоджень та заломів.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати ефективний та бюджетний засіб для прання.

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