Господині поділились рецептом легкого літнього салату з капусти: потрібно всього 10 хвилин

Влітку триває сезон молодої капусти, з якої готують млинці, пироги та голубці. Однак одним з варіантів використання поживного овочу – салати.

Досвідченні господині мають свої рецепти салатів з капусти. Один з них готується всього за 10 хвилин.

Для приготування знадобляться:

капуста – 200-400 г;

цукор – 1 ч.л.;

сіль – дрібка;

морква – 1 шт.;

лимон – ½ шт.;

яблуко – 1 шт.;

зелена цибуля, кріп – по 1 пучку;

оливкова олія – для заправки.

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Спочатку капусту треба дрібно пошинкувати та перекласти у велику миску. До неї варто додати цукор та сіль і добре перемішати.

Моркву необхідно почистити та натерти на великій тертці у миску до капусти. Отриману суміш потрібно полити лимонним соком.

Яблуко треба порізати соломкою та додати до овочів. У миску також варто додати порізані кріп та зелену цибулю, перемішати все та заправити оливковою олією.

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