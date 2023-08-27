Господині розповіли, як позбутися запаху старості в орендованій квартирі

Під час прибирання вдома багато хто зіштовхується з проблемою неприємного запаху, який особливо може відзначитися в орендованих квартирах або старих будинках. Досвідчені господині знають деякі хитрощі, які допоможуть позбутися від цього запаху без зайвих зусиль і хімічних засобів.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що один з основних кроків у боротьбі з неприємним запахом – це чищення м'яких меблів та килимів. Освіжувачі повітря та парфуми тут не завжди допоможуть, але є ефективний спосіб, який вже давно використовується.

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Вода, оцет та господарське мило

Для прибирання неприємного запаху від старості вам знадобиться звичайна ємність з теплою водою, господарське мило та столовий оцет. Рекомендоване співвідношення компонентів: 5 столових ложок оцту та 1 столова ложка господарського мила на 6 літрів теплої води. Ретельно розчиніть компоненти, змішавши їх у великій ємності.

З цією сумішшю протирайте всі поверхні від твердих до м'яких, від підвіконь до килимів та меблів. Цей мильно-оцтовий розчин не лише ефективно нейтралізує неприємні запахи, але й відмінно впорається з брудом та пилом, не залишаючи слідів.

Щоб закріпити результат, ви можете застосувати додатковий метод. Розчиніть трохи оцту в каструлі з окропом та залиште в кімнаті для остигання. Випари оцту швидко розповсюдяться по всій квартирі, нейтралізуючи неприємний запах та залишаючи свіжість.

Боротьба з неприємним запахом може бути простою та ефективною завдяки цим порадам. Не потрібно вкладати великих зусиль або використовувати агресивні хімічні засоби – натуральний рецепт може допомогти зробити ваш свіжим.

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