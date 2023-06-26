Ідеально для пасти та тостів: рецепт песто з зеленим горошком

Традиційний варіант соуса песто робиться з базиліку, часнику, кедрових горіхів, пармезану та оливкової олії. Зелений горошок надає йому свіжого та солодкуватого смаку і яскравого кольору.

Інгредієнти:

– Зелений горошок – 150 г

– Базилік зелений, пучок – 1 шт.

– Часник, зубчики – 2 шт.

– Олія оливкова Extra Virgin – 2 ст. л.

– Масло вершкове – 10 г

– Твердий сир – 50 г

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

– Лимон, часточка – 2 шт.

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Спосіб приготування:

1. Насипте зелений горошок на сковороду, залийте водою, щоб лише покривала, та варіть під кришкою близько 5 хвилин, після чого промийте холодною водою.

2. Збийте горошок, базилік, сир, часник та вершкове масло блендером пульсуючи. Повільно влийте олію, акуратно перемішуючи.

3. Посоліть та поперчіть, збризніть соком лимона та перемішайте.

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