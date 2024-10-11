Ідеально для вечірнього перегляду: найкращі фільми з осіннім характером

Осінь - це не лише пора дощів та прохолоди, але й чудове тло для кінематографічних шедеврів. Пропонуємо вам невеликий список з семи фільмів, які найкраще передають атмосферу цієї пори року. Про це пише zahid.net.

"Легенди осені"

Ця епічна сага розповідає історію полковника Вільяма Ладлоу та його трьох синів: Альфреда, Трістана і Семюела. Фільм охоплює їхнє життя від дитинства до зрілості, показуючи, як вони разом дорослішали, закохувалися в одну жінку і йшли на Першу світову війну. Це розповідь про життєві випробування, вірність і зраду, кохання і самотність. У головних ролях - Бред Пітт, Ентоні Гопкінс та Джулія Ормонд.

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"Осіння казка"

Фільм розповідає про Магалі, яка втратила чоловіка у 45 років. Її найкраща подруга Ізабель вирішує допомогти їй знайти нове кохання, розмістивши оголошення в газеті. Тим часом, наречена сина Магалі планує познайомити майбутню свекруху зі своїм колишнім викладачем філософії. На весіллі дочки Магалі несподівано зустрічає двох потенційних залицяльників.

"Правила виноробів"

Головний герой - колишній вихованець притулку, який мріє про медичну освіту. Він багато практикується у досвідченого акушера, але поки що не може дозволити собі навчання в університеті. Приїхавши до Нової Англії, він оселяється в родині, яка володіє фруктовими садами і виробляє сидр. Щоб заробити на життя, він влаштовується збирачем яблук. У головних ролях - Тобі Макгуаяр, Шарліз Терон та Майкл Кейн.

"Осінь у Нью-Йорку"

Вілл Кін, власник ресторану в Нью-Йорку, зустрічає Шарлотту Філдінг під час прогулянки Центральним парком, а потім знову бачить її у своєму закладі. Незважаючи на різницю у віці, досвідчений ловелас Вілл швидко захоплюється новим романом. Однак згодом він дізнається, що його обраниця невиліковно хвора.

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