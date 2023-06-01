Ідеально на сніданок: рецепт бананових оладок з корицею

Чудовий варіант сніданку – оладки з бананів з пряним ароматом кориці. Чудово смакуватиме з чаєм чи кавою.

Інгредієнти:

– 250 г борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1/4 чайної ложки соди;

– 1/4 чайної ложки кориці;

–1/4 чайної ложки солі;

– трохи розім'ятих стиглих бананів (3 маленькі або 2 великі банани);

– 2 великі яйця;

– 1 склянка кислого молока;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту.

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Спосіб приготуваня:

1. Змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду, корицю та сіль. Також, збийте банани, яйця, кисле молоко, масло та ванільний екстракт.

2. Змішайте обидві суміші.

3. Налийте на пательню трохи олії та викладайте на неї по ложці тіста.

4. Смажте оладки до золотистості з обох боків.

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