Идеально на завтрак: рецепт банановых оладий с корицей.

Прекрасный вариант завтрака – оладьи из бананов с пряным ароматом корицы. Прекрасно сочетаются с чаем или кофе.

Ингредиенты:

– 250 г муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1/4 чайной ложки соды;

– 1/4 чайной ложки корицы;

–1/4 чайной ложки соли;

– немного размятых спелых бананов (3 маленьких или 2 больших банана);

– 2 больших яйца;

– 1 стакан простокваши;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта.

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Способ приготовления:

1. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду, корицу и соль. Также, взбейте бананы, яйца, простоквашу, масло и ванильный экстракт.

2. Смешайте обе смеси.

3. Налейте на сковороду немного растительного масла и выкладывайте на нее по ложке теста.

4. Жарьте оладьи до золотистости с обеих сторон.

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