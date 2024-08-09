Ідеальні для вечірнього перегляду: три глибоких фільми, які варті вашої уваги
Багато людей знаходять час для перегляду фільмів або серіалів лише ввечері. Це чудовий момент, коли можна створити затишну атмосферу в кімнаті, налити гарячого чаю в улюблену кружку, запалити свічку і насолодитися цікавим фільмом.
Редакція Кіно 24 підготувала добірку фільмів, які варто подивитися ввечері. Ми впевнені, що захопливі сюжети не залишать вас байдужими.
"Прислуга"
Жанр: драма, історичний фільм
Рейтинг IMDb: 8.1
Події розгортаються у США 60-х років. Скітер, нещодавно закінчивши університет, повертається до рідного міста Джексон. Вона мріє стати письменницею, але її рідні не підтримують цю ідею. У домі працює темношкіра служниця Ейбілін, з якою Скітер вдається подружитися. До них приєднується Мінні, з якою буває складно.
"У гонитві за щастям"
Жанр: дитячий, драма
Рейтинг IMDb: 8.0
Фільм розповідає про Кріса Гарднера, який переживає життєві труднощі. Після розлучення з дружиною він сам виховує маленького сина. Щоб заробити гроші, Кріс продає медичну апаратуру, але справи йдуть не дуже добре. Незважаючи на це, він прагне забезпечити синові хороше майбутнє.
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"Джентльмени"
Жанр: екшн, комедія
Рейтинг IMDb: 7.8
Мікі Пірсон займається нелегальним бізнесом, але вирішує покінчити з цим і приділяти більше часу сім’ї. Він хоче передати керівництво компанією іншій людині, але це виявляється непросто. Крім того, Мікі має справу з ворогами, конкурентами та чоловіком на ім’я Флетчер, який шукає на нього компромат.
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