Ідеальні для романтичного вечора: 5 фільмів про кохання, які нещодавно вийшли

Спільний перегляд фільму – чудовий спосіб провести час з коханою людиною, особливо якщо обрати романтичну стрічку, яка наповнить вечір теплом і ніжністю. Пропонуємо вашій увазі добірку нових кінострічок, які подарують незабутні враження та познайомлять з різноманітними історіями кохання. Про це пише 24 tv.ua.

"Суперники"

розповідає про колишню тенісистку Ташу Дункан, яка після травми стає тренером свого чоловіка Арта. Готуючи його до турніру Challenger, вона стикається з несподіваним поворотом – суперником Арта стає його найкращий друг і колишній коханець Таші, Патрік. Ця ситуація створює напружений любовний трикутник на тлі спортивних змагань.

"Покинь, якщо кохаєш"

Екранізація бестселера Коллін Гувер – розкриває складну історію Лілі Блум. Тікаючи від минулого, пов'язаного з домашнім насильством, вона будує нові стосунки з нейрохірургом Райлом. Проте незабаром Лілі помічає тривожні знаки, які нагадують їй про травматичне дитинство. Дівчині належить зробити нелегкий вибір між звичними, але нещасливими стосунками і новим початком.

Читайте також: 5 фільмів, які допоможуть впоратись з емоційним вигоранням

"Забери мене на Місяць"

Поєднує романтику з історичними подіями висадки "Аполлона-11" на Місяць. Келлі Джонс, талановита маркетологиня, отримує секретне завдання від NASA – зняти фейкове відео про висадку на випадок невдачі місії. Ситуація ускладнюється, коли Келлі знайомиться з керівником місячної місії Коулом Девісом, і між ними виникають почуття, які загрожують зірвати весь план.

Ці фільми пропонують різноманітні погляди на кохання, від спортивної драми до психологічного трилера і романтичної комедії на тлі історичних подій, забезпечуючи цікавий вибір для будь-якого настрою та вподобань.

Нагадаємо, ми вже пропонували 3 детективних серіали на реальних подіях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!