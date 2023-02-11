Ідеальний десерт на День Святого Валентина: простий рецепт пана-коти з ягодами

Рецепт панна кота з ягодами на День усіх закоханих

Якщо ви хочете порадувати свою другу половинку на День святого Валентина, то ви можете приготувати романтичну вечерю. Пана-кота стане чудовим доповненням, до того ж цей десерт готується дуже швидко та чудово застигає в холодильнику.

Фудблогерка Дарина Іванова з ніком @eatme_daily поділилась простим рецептом пана-коти на День святого Валентина у себе на сторінці в Instagram. Приготувати цей рецепт можна точно так само, або замінити ягоди чи фрукти на інші, які подобаються вашій коханій чи коханому.

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Інгредієнти для пана-коти:

250 мл – вершки 33%;

100 мл – молоко 3,5%;

60 г – цукор;

2 ч.л або 6 г – желатин

4 ст.л – вода

ванільний екстракт, стручок ванілі або ванілін.

Інгредієнти для желе та наповнювачі:

150 мл – будь-яке рідке пюре або свіжовичавлений сік ягід та фруктів: малина, мандарин, апельсин, полуниця, чорниця;

1 ч. л – желатин;

2 ст. л – цукор;

2 ст. л – вода;

Щоб приготувати желе:

Розмішуємо желатин у холодній воді та відставляємо; У каструлю вливаємо пюре, додаємо цукор та ставимо на помірний вогонь; Як тільки пюре почне закипати, його слід зняти з плити; Додаємо у пюре желатин та розмішуємо; Переливаємо суміш в іншу ємність, з якої буде зручно наливати її в склянки; Щоб досягнути ідеальної гладкості та ніжності десерту, цю рідину можна процідити через мілке сито; Окремо розмішуємо желатин з водою та відставляємо; В каструлю вливаємо вершки та молоко, додаємо цукор та стручок ванілі; Ставимо масу на вогонь, доводимо до кипіння та знімаємо з плити, додаємо ванільний екстракт та перемішуємо; Вводимо желатин в молочну суміш та розмішуємо; Розливаємо порційно в посуд, в якому будемо подавати десерт; Ставимо пана-коту в холодильник на 4 години (мінімум 1 годину), або на 30 хвилин в морозилку; Коли десерт застигне, вливаємо желе та знову ставимо в холодильник або морозилку до повного застигання.

Після того як десерт застигне, дістаємо його, прикрашаємо ягодами чи фруктами і він готовий до подачі. Смачного!

Раніше ми давали простий рецепт шоколадного торта, який можна приготувати на День усіх закоханих.

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