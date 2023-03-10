'Йде енергія вогню': астрологиня розповіла, що чекає Україну навесні

Росія у війні проти України перейшла до тактики виснаження, у деяких захоплених ворогом містах ситуація навесні буде дуже складною. Однак ЗСУ матимуть всі шанси на контрнаступ.

Про це УНІАН заявила астрологиня Яна Тимощук. "Окупанти міцно вчепилися в Маріуполь, укорінюються там. Вони не хочуть відходити. Схожа ситуація і на інших окупованих територіях. Іде енергія вогню. Таке відчуття, що росіяни беруть своєю великою кількістю смертей", – зазначила вона.

За словами Тимощук, ситуація зміниться на користь ЗСУ з квітня, Україна отримає важливу допомогу від Заходу і зможе перейти до контрнаступу.

"Україна може укласти важливий військовий союз у серпні-вересні 2023 року. Може бути домовленість із якоюсь країною про співпрацю", – наголосила вона.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.