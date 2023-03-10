'Идет энергия огня': астролог рассказала, что ждет Украину весной

Россия в войне против Украины перешла к тактике истощения, в некоторых захваченных врагом городах ситуация весной будет очень сложной. Однако у ВСУ будут все шансы на контрнаступление.

Об этом УНИАН заявила астролог Яна Тимощук. "Оккупанты крепко вцепились в Мариуполь, укореняются там. Они не хотят отходить. Похожая ситуация и на других оккупированных территориях. Идет энергия огня. Такое ощущение, что россияне берут свое обилием смертей", – отметила она.

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По словам Тимощук, ситуация измениться в пользу ВСУ с апреля, Украина получит важную помощь от Запада и сможет перейти к контрнаступлению.

"Украина может заключить важный военный союз в августе-сентябре 2023 года. Может быть договоренность с какой-то страной о сотрудничестве", – подчеркнула она.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.